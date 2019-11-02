Kayseri'de panik yaratan deprem! Kaç şiddetinde oldu? AFAD-Kandilli açıkladı

KAYSERİden son dakika bir deprem haberi geldi. Saat 07.16'da meydana gelen ve merkez üssü Kayseri Sarıoğlan olan depremin büyüklüğünü AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3.4 olarak duyurdu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son depremler...

KAYSERİ güne deprem haberi ile uyandı. Depremin şiddeti açıklandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 07.16'da merkez üssü Kayseri Sarıoğlan olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER