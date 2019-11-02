HABER /  DÜNYA

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan şok Bağdadi açıklaması

Anadolu Ajansı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'yle ilgili "ABD'nin bir buluşuydu" yorumunu yaptı.

Rus "Rossiya 24" kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, DEAŞ'ın eski lideri Bağdadi'nin ölümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağdadi'nin ölümü konusunda ABD'den farklı bir değerlendirme yapan Lavrov, "Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu. Savunma Bakanlığımız Bağdadi hakkında bir açıklama yaptı. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD'nin (Bağdadi'nin ölümüyle ilgili) söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor." ifadelerini kullandı.

"Amerikalılar, doğumunu sağladıkları birini ortadan kaldırmış oldular eğer gerçekten yaptılarsa"

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra yaşananlara atıf yapan Lavrov, "DEAŞ, Irak'taki yasa dışı işgal, Irak devletinin çökmesi ve Amerikalıların hapishanelerdeki aşırılıkçıları serbest bırakmasının ardından yükseldi. Dolayısıyla Amerikalılar, doğumunu sağladıkları birini ortadan kaldırmış oldular, eğer gerçekten yaptılarsa." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, Suriye'nin İdlib kentinde bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fitch 7 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunda olumlu bir adım attı
ABD'nin skandal Türkiye raporu aynı ifadeler tekrarlandı
Donald Trump'tan Erdoğan ve Suriye açıklaması: Petrolü seviyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması
THY'den Boeing 737 NG açıklaması! Çatlak mı var?
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG ligde yara aldı
Van'da gri listedeki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
BMMYK, Türkiye'nin "güvenli bölge" teklifini incelemek için ekip kuracak
İdrar kaçırmaya karşı doğal tedavi edici karışım tarifi
Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e yenildi
2022 maaşları ödemesi ne zaman kasım ayı ödeme günleri
Yorumlar