Galatasaray Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan mücadelede Galatasaray, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Belhanda, Feghouli, Mariano ile Nzonzi'yi yedek oturttuğu maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 15’inci dakikada Talbi kendi kalesine ve 18’inci dakikada penaltıdan Babel kaydetti. Evinde yenilmezlik serisini 41 maça çıkaran Galatasaray, 16 puan ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 11 puanda kalan Çaykur Rizespor ise 14. sırada yer aldı.

3. dakikada Babel'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Andone'nin kafayla vurduğu top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

15. dakikada Galatasaray, öne geçti. Ömer Bayram'ın soldan altıpasa gönderdiği ortada ön direkteki Talbi'nin kafayla ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

17. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla bulunan Şener Özbayraklı'nın şutunda Melnjak'ın müdahalesini hakem Abdulkadir Bitigen kolla oynama olarak değerlendirdi ve penaltıya hükmetti. 18. dakikada penaltıyı kullanan Babel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ters köşeye gönderdi: 2-0

26. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve sarı-kırmızılı ekip devre arasına 2-0 önde girdi.

53. dakikada Umar'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Melnjak'ın sol çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

82. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Emre Mor'un uygun durumda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Emre Mor'un soldan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Andone'nin kafayla vurduğu topu kaleci Tarık Çetin güçlükle çıkardı. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Andone'nin ikinci denemesinde ise top yandan auta çıktı.

İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray: 2 - 0 :Çaykur Rizespor

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı (Dk. 54 Mariano), Luyindama, Ahmet Çalık, Nagatomo, Seri, Ömer Bayram, Emre Mor (Dk. 87 Adem Büyük), Lemina, Babel (Dk. 76 Jimmy Durmaz), Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 56 Tarık Çetin), Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 46 Barış Alıcı), Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 82 Samudio)

Goller: Dk. 15 Talbi (Kendi kalesine), Dk. 18 Babel (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 43 Diomande, Dk. 64 Oğulcan Çağlayan, Dk. 71 Talbi (Çaykur Rizespor), Dk. 60 Babel, Dk. 72 Fatih Terim (Teknik direktör) (Galatasaray)