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Rusya'dan ABD'ye Suriye'de petrol kaçakçılığı suçlaması

Anadolu Ajansı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etme bahanesiyle Suriye'de petrol kaçakçılığı yaptığını belirterek, "ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Volgograd kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'deki eylemlerinin yasa dışı olduğuna işaret eden Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD, DEAŞ ile mücadele etmesini bahane ederek, Suriye'nin kuzey doğusunda petrol kaçakçılığı yapıyor. ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor."

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