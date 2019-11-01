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Galatasaray'da Yunus Akgün’ün sözleşmesi uzatıldı

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray'da Yunus Akgün ile 2023-24 sezonuna kadar, sarı-kırmızılıların akademisinde forma giyen Emin Bayram ile de 2021-22 sezonuna kadar sözleşme yenilendiğini duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen Yunus Akgün’ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

Öte yandan akademinin bir diğer ismi Emin Bayram ile de 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.

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