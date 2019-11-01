Galatasaray'da Yunus Akgün’ün sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray'da Yunus Akgün ile 2023-24 sezonuna kadar, sarı-kırmızılıların akademisinde forma giyen Emin Bayram ile de 2021-22 sezonuna kadar sözleşme yenilendiğini duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen Yunus Akgün’ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

✍ Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/EP1w8QAcGT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Kasım 2019

Öte yandan akademinin bir diğer ismi Emin Bayram ile de 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.