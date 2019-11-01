Galatasaray'da Yunus Akgün’ün sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray'da Yunus Akgün ile 2023-24 sezonuna kadar, sarı-kırmızılıların akademisinde forma giyen Emin Bayram ile de 2021-22 sezonuna kadar sözleşme yenilendiğini duyuruldu.
Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen Yunus Akgün’ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.
✍ Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/EP1w8QAcGT— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Kasım 2019
Öte yandan akademinin bir diğer ismi Emin Bayram ile de 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.
✍ Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. pic.twitter.com/NkQ7K0VUpC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Kasım 2019