HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Spotify ücretleri değişti! İşte zamlı yeni fiyatlar

İSVEÇ merkezli online müzik akış servisi Spotify, premium üyelerinin ödediği aylık ücrette zam yap yaptı.

Zam ile birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL,  bireysel üyelikler 4 TL, aile üyelikleri ise 6 TL yükselecek. 

Yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine e-posta yoluyla bildiren Spotify'ın belirlediği  yeni fiyatlar Ocak 2020’den itibaren  geçerli olacak. 

Spotify'ın eski ve yeni fiyatları şu şekilde... 
  
Öğrenci: 8,99 TL/ay (Eski fiyat 6,99 TL) 
Bireysel: 17,99 TL/ay (Eski fiyat 13,99 TL) 
Aile: 26,99 TL/ay (Eski fiyat 20,99 TL) 
Yıllık: 215,85 TL (Eski fiyat 167,85 TL)

Spotify’ın bu aylık ödemeye dayanan paketleri haricinde, yıllık olarak tek seferde ödeme yapılabilen bir paketi daha var.Şimdilik bu abonelik türüne zam geldiğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kan donduran ifade! Eşini serviste şoförün yanına oturdu diye yakarak öldürmüş
Bakan Berat Albayrak: Reel sektöre 24,5 milyar liralık kredi tahsis edildi
Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır sorgulama ekranı
Rusya'dan S-400 açıklaması! Kritik bölgeye kıtalararası füze yerleştirdiler
Galatasaray taraftarının sabrını taşıran Falcao'nun dönüş tarihi belli oldu
Canan Karatay 'kışın sofrada yeri yok' dedi üreticiler ayağa kalktı
ÖNCEKİ HABERLER
Havalar soğudu balıktan iyi haber geldi! Hamsi 10 liraya indi bolluk var
Trabzonspor'da flaş sakatlık! Daniel Sturridge'den kötü haber geldi
Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a validen destek ziyareti
Tutukluluğunun ikinci yılında Osman Kavala'dan çok konuşulacak mektup
Hakan Atilla'dan çarpıcı açıklama: ABD’de psikolojik baskıya maruz kaldım
Selin Ciğerci eski hali nasıldı ne zaman kadın oldu?
Yorumlar 1 yorum