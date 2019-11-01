Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor Udinese'den kovuldu

İTALYA Serie A takımlarından Udinese’yi çalıştıran Igor Tudor, son dönemde alınan puan kayıplarının ardından takımdan gönderildi.
Karabükspor'u çalıştırdıktan sonra 2017 yılında Galatasaray'ı çalıştıran ve sarı kırmızılı takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Igor Tudor'un görevine son verildi.
Son zamanlarda Udinese takımında zor günler geçiren Tudor, iki sezondur çalıştırdığı takımdan apar topar kovuldu.
Farklı skorlarla mağlubiyet alıyordu
İki sezondur Udinese’yi çalıştıran Hırvat teknik adam geçen hafta Atalanta’ya 7-1 yenilmiş, Roma karşısında da 4-0’lık bir mağlubiyet almıştı.
Ligde 14. sırada
Udinese ilk 10 hafta sonunda 10 puan ve -12 averajla 14. Sırada yer alıyor.