Rusya'dan S-400 açıklaması! Kritik bölgeye kıtalararası füze yerleştirdiler

RUSYA devlet silah ihraç şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Miheyev, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi teslimatını planlanandan erken tamamladıklarını açıkladı.
Diğer yandan Rusya, başkent Moskova’nın güneyinde bulunan bölgeye RS-24 Yars kıtalar arası balistik füze yerleştirdi.
Bu açıklamayla birlikte, Türkiye'ye şu anda kullanıma hazır dört adet S-400 bataryası teslim edilmiş oldu. Bu bataryaların nereye kurulacağı ise ilerleyen dönemlerde belirlenecek.
Yeni S-400 görüşmeleri
Miheyev, teslimat için Türkiye'ye 72 uçuş gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Rosoboronexport Başkanı daha önce, Türkiye ile yeni S-400 sevkiyatı görüşme yaptıklarını da söylemişti.
Füze yerleştirdiler
Diğer yandan Rusya ile ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) karşılıklı olarak çekilmesinin ardından Rusya'nın balistik füze yerleştirme çalışmaları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, görüntüler yayınlayarak Rusya’nın en prestijli balistik füzesi olan RS-24 Yars’ı başkent Moskova’nın güneyinde bulunan, ayrıca Belarus ve Ukrayna sınırlarına yakın bir nokta olan Kaluga bölgesine kurduğunu duyurdu. Özel araçlarla bölgeye nakledilen balistik füzelerin yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yerleştirildiği açıklandı. Füze savunma sistemlerine yakalanmama ve imha etme özelliğine sahip balistik füzenin, nükleer saldırı ve savunma gibi özellikleri mevcut.