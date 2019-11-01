HABER /  DÜNYA

Rusya'dan S-400 açıklaması! Kritik bölgeye kıtalararası füze yerleştirdiler

RUSYA devlet silah ihraç şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Miheyev, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi teslimatını planlanandan erken tamamladıklarını açıkladı.

Diğer yandan Rusya, başkent Moskova’nın güneyinde bulunan bölgeye RS-24 Yars kıtalar arası balistik füze yerleştirdi.

Bu açıklamayla birlikte, Türkiye'ye şu anda kullanıma hazır dört adet S-400 bataryası teslim edilmiş oldu. Bu bataryaların nereye kurulacağı ise ilerleyen dönemlerde belirlenecek.

Yeni S-400 görüşmeleri 

Miheyev, teslimat için Türkiye'ye 72 uçuş gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Rosoboronexport Başkanı daha önce, Türkiye ile yeni S-400 sevkiyatı görüşme yaptıklarını da söylemişti.

Füze yerleştirdiler

Diğer yandan Rusya ile ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) karşılıklı olarak çekilmesinin ardından Rusya'nın balistik füze yerleştirme çalışmaları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, görüntüler yayınlayarak Rusya’nın en prestijli balistik füzesi olan RS-24 Yars’ı başkent Moskova’nın güneyinde bulunan, ayrıca Belarus ve Ukrayna sınırlarına yakın bir nokta olan Kaluga bölgesine kurduğunu duyurdu. Özel araçlarla bölgeye nakledilen balistik füzelerin yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yerleştirildiği açıklandı. Füze savunma sistemlerine yakalanmama ve imha etme özelliğine sahip balistik füzenin, nükleer saldırı ve savunma gibi özellikleri mevcut.  

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sarıklı-cübbeli adamı metroda taciz ettiler! CHP'li vekilin olaya ilişkin sözleri TT oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Canan Karatay 'kışın sofrada yeri yok' dedi üreticiler ayağa kalktı
Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor bonservis bedeli dudak uçuklattı
Eminönü balık-ekmek tekneleri işi karıştı! İBB'yi şoke eden karar
İranlı otomobil firmasından Türkiye'ye dev yatırım! Fabrikayı Van'a kuracak
Bülent Arınç damadı sorulunca bunu dedi : KHK ile atılınca özelde iş vermediler
Ergenekon davası düşmüştü! İlker Başbuğ Ak Parti'li belediyeye misafir oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Akrep burçları iş arkadaşınızla aşk kapıda Kasım 2019 aylık burç yorumları
10 Kasım şiirleri kısa duygusal ilkokul 10 Kasım şiirleri
Hava durumu haftasonu kötü! Meteoroloji kar ve yağmur alarmı verdi
Galatasaray taraftarının sabrını taşıran Falcao'nun dönüş tarihi belli oldu
Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralananlar var!
Kısmet açma duası cuma günü saat kaçta okunacak?
Yorumlar