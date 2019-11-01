Rusya'dan S-400 açıklaması! Kritik bölgeye kıtalararası füze yerleştirdiler

RUSYA devlet silah ihraç şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Miheyev, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi teslimatını planlanandan erken tamamladıklarını açıkladı.

Diğer yandan Rusya, başkent Moskova’nın güneyinde bulunan bölgeye RS-24 Yars kıtalar arası balistik füze yerleştirdi.

Bu açıklamayla birlikte, Türkiye'ye şu anda kullanıma hazır dört adet S-400 bataryası teslim edilmiş oldu. Bu bataryaların nereye kurulacağı ise ilerleyen dönemlerde belirlenecek.

Yeni S-400 görüşmeleri

Miheyev, teslimat için Türkiye'ye 72 uçuş gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Rosoboronexport Başkanı daha önce, Türkiye ile yeni S-400 sevkiyatı görüşme yaptıklarını da söylemişti.