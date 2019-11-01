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Aydın Doğan'dan 'sektöre dönecek misiniz?' sorusuna yanıt! Medyayla bağımı...

Doğan Yayın Grubu'nun eski patronu Aydın Doğan, Hürriyet'teki işten çıkarmaların ardından 'medyaya geri dönecek' şeklindeki söylentilere yanıt verdi. Doğan iddiaları yalanladı.

7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'ne katılan Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın, medya sektörüne geri dönüş yapacağına dair iddialar sık sık gündeme gelmeye başladı.

Taksim'de bir otelde gerçekleştirilen zirvede Sözcü'ye konuşan Aydın Doğan, konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

Doğan şunları söyledi;

 "Medyaya dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır, düşünmüyorum. Çekildim bağımı kopardım medyadan."

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