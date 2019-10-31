Önce özür diledi sonra istifa etti Gülse Birsel'in Hürriyet macerası sona erdi
Hürriyet Gazetesi'nde yıllardır köşe yazarlığı yapan Gülse Birsel, yaşanan olayların ardından istifa ettiğini duyurdu.
Şu sıralar hem oyunculuğunu yaptığı hem de senaristliğini üstlendiği Jet Sosyete adlı internet dizisiyle uğraşan Gülse Birsel'den ani bir istifa kararı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birsel, okuyucularından özür dileyerek Hürriyet Gazetesi'nden istifa etti.
Birsel, yaptığı istifa açıklamasında "Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler" ifadelerine yer verdi.
Takipçileri Birsel'in bu ani istifa kararını, meslektaşlarının ani işten çıkarılmalarına bağladı. Ancak ünlü oyuncu, bu konu hakkında açıklama yapmadı.
Peki ne olmuştu?
Hürriyet Gazetesi'nde en az 42 çalışanın kovulduğu söyleniyordu. Hatta gazeteciler işten ayrıldıklarını, kendilerine gelen tebligatla öğrenmişlerdi.
- İşten çıkarılanlar arasında Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Şebnem Turhan vardı.