Fatih Altaylı Hürriyet'i eleştirdi: Bir dahaki kovulmalar emoji ile yapılacak

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesindeki eve tebligatla işten çıkarmaları eleştirdi. Altaylı, "20 yılını, 30 yılını o gazeteye vermiş insanlara posta ile kovulduklarını bildiren yazılar yollanmış. Bir dahaki kovulmalar emoji ile yapılacak" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesinde eve tebligat yoluyla işten çıkarılan gazetecilerin sayısı 43'e yükseldi. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da noter aracılığıyla istifa ettiğini gazeteye bildirdi.

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı da, işten çıkarmalara "Bir zamanların amiral gemisi, o zamanlar gemiyi amiral gemisi yapan isimleri şimdi işten çıkarıyor. Medyada olur böyle şeyler. Alışığız. Defalarca kovulduk hepimiz. Ama her şeyin bir adabı, bir zarafeti vardır" diyerek tepki gösterdi.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bir dahaki kovulmalar emoji ile yapılacak"

"Medyada işten çıkarılacak kişi yazı işleri kadrosundan biri ise genel yayın yönetmeni ya da yardımcısı tarafından çağrılır, nezaketle hizmetlerine teşekkür edilir, görevine son verildiği anlatılır, öpüşüp, koklaşılır ve ayrılık öyle gerçekleşirdi. En azından eskiden personel müdürü ya da muhasebe müdürü sonradan moda olan isimle insan kaynakları müdürü çağırır ve işten Eski amiral gemisi öyle yapmamış. Evlerine posta ile kovulduklarını bildiren yazılar yollamış. 20 yılını, 30 yılını o gazeteye vermiş insanlara. Yakında buna da şükrederiz. Bir dahaki kovulmalar emoji ile yapılacak.

"Alın kellesini emojisi"

İlk emoji patrondan 'Alın kellesini' emojisi. İkinci emoji insan kaynaklarından 'Güle güle anca gidersin' emojisi. Son emoji ise yayın yönetmeninden 'Ne yapayım, beni ipleyen yok kusura bakma' emojisi. Buna modern bir isim bulunur elbet. Mesela 'İK 4.0' gibi.

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