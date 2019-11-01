Binali Yıldırım’dan gündem yaratan sözler: Babayı oğula düşman ettirecek sistemdi

Konya'da AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen söyleşiye katılan AK Parti'nin İBB adayı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, parlamenter sisteme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Babayı oğula düşman ettirecek bir sistemdi” dedi.

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları tarafından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Binali Yıldırım, gençlerin sorularını yanıtladı. Parlamenter sistemde milletin Cumhurbaşkanı ve Başbakanın kavgasından usandığını ifade eden Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kararların daha çabuk alındığını söyledi.

“Başbakanlığı kendi isteğimle bıraktım”

Yeni başkanlık sistemi için Başbakanlık görevini kendi isteğiyle bıraktığını belirten Binali Yıldırım, “Ne dediğimizi hatırlayın, ‘Memleket için bir Ali değil Binali feda olsun' dedik. İnandığımız işi yaptık. Ülkemiz için daha iyi olacağını düşündüğümüzü yaptık. Buna da zaten vatandaşlar 16 Nisan Referandumu’nda anayasa değişikliğine olur dedi. Beni hep tenkit ediyorlardı. ‘Yav sen ne biçim adamsın kendi koltuğundan olmak için kendini parçalıyorsun’ diyorlardı. Ben de vatandaşlara ben bundan vazgeçiyorsam, demek ki bu memleket için iyi bir şey. Bunun için de referandumda evet deyin dedim” diye konuştu.

“Babayı oğula düşman edecek bir sistemdi”

Parlamenter sistemde milletin Cumhurbaşkanı ve Başbakanın kavgasından usandığını dile getiren Binali Yıldırım, “Eski sistemde millet, Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavgasından usanmıştı. Biz hiç bir zaman kavga etmeyiz ama işin doğasında sakatlık var.

Darbelerden sonra öyle bir sistem kurmuşlar ki, birbirlerini frenlemek ve kesmek için çakışan yetkiler vermişler. İkisi de birbirine mahkûm olunca memleketin işleri duruyordu. Yani babayı oğula düşman edecek bir sistemdi.

Onun için bu sistemi değiştirdik. Artık kararlar daha çabuk veriliyor. Yeni sistemin uygulaması hayata geçtikçe daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni bir görev verilecek mi?

Binali Yıldırım, bir öğrencinin, ‘Önümüzdeki süreçte kabinede size verilecek bir görev var mı?' sorusuna ise “Bana niye soruyorsun? İlerde görev olunca sizinle bir araya gelmemiz zorlaşır” yanıtını verdi.