Ünlü oyuncu Robert De Niro ABD Başkanı Trump'a saydı sövdü!
Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro, ABD Başkanı Donald Trump’a "Bu ülkeyi mahvedecek. ” diyerek çok sert ifadeler kullandı.
Donald Trump’ın önde gelen muhaliflerinden olan ABD’li aktör Robert De Niro, bir kez daha sert eleştirilerde bulundu.
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GQ dergisinin İngiltere’de yayımlanan versiyonuna konuşan De Niro, Trump’a ‘pislik’ diye seslendi ve ABD’yi mahvedeceğini söyledi.
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De Niro, şöyle sözler kullandı: O, olabileceğini düşündüğümüzden çok daha kötü. Trump’la ilgili her şey, bütün o zırvalıkları ve saçmalıkları, gidişatı belirliyor.
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Bunu hepimiz biliyoruz. Bu, rezaletin de ötesinde. O bir pislik. Bu ülkeyi mahvedecek.
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