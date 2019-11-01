Dermoid kist nedir ölümcül mü işte görüntüsü

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğulları Efehan'da görülen dermoid kist nedir, nasıl görünür? Bebeklerde dermoid kist ölümcül mü, dermoid kist nasıl tedavi edilir sorularının yanıtlarını haberimizde.

Dermoid kist nedir, görüntüsü ve belirtileri neler soruları Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin 5 aylık oğulları Efehan'ın ameliyat haberinin duyulmasıyla en çok arananlar arasına girdi. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğullarının hastalığı olan dermoid kist bebeklerde ve yetişkinlerde görülebilir. Dermoid kist eğer kansere dönüşürse ölümcül bir hastalığa dönüşebilir ancak ameliyatlı tedavilerde dermoid kist çoğunlukla tedavi edilebilir. Peki dermoid kist nedir, belirtileri nelerdir, bebeklerde ve yetişkinlerde nasıl tedavi edilir, dermoid kist görüntüsü nasıl ve vücudun nerelerinde çıkar?

Dermoid kist, içinde kıl, tüy, diş, kemik ve sinir dokusu bulunabilen ve nadiren kansere dönüşme ihtimali olduğu için ameliyat önerilebilen bir hastalıktır. Vücudumuzun deri tabakasında oluşan bir tür kesecik olan dermoid kist, üzerinde biyolojik yapısı gereği orada bulunmaması gereken dokular barındırabilir.

Dermoid kist, tıpta bir tür kistik teratom olarak nitelenir. Kist; içi yağ gibi veya koloit veya yarı sıvı bir maddeyle dolu patolojik bir torba anlamına gelir. Teratom ise organ parçalarını içerisinde barındıran bir tür tümör olarak adlandırılmaktadır. Dermoid kist, hem kistik hem de teratom özelliği gösterebilen atipik bir kist türüdür. Nitekim dermoid kist fotoğrafları incelendiğinde; üzerinde gerçek anlamda diş büyümüş bir tümör, üzerinde göz barındıran bir kist, bakıldığında eli olan bir tümör gibi ürpertici fotoğraflarla karşılaşılacaktır.

Vücudumuzun deri tabakasında oluşan bir tür kesecik olan dermoid kist, üzerinde biyolojik yapısı gereği orada bulunmaması gereken dokular barındırabilir. Nitekim birçok dermoid kist vakası üzerinde diş, kıl yumağı, çeşitli kemikler ve hatta oldukça ender görülse de insan vücudu, göz, el, ayak ve diğer uzunlar tespit edilmiştir. Dermoid kist içerisinde genel olarak fazlaca kıl kesecikleri, ter bezleri ile deri tabakaları barındırırken; kan, yağ, kemik, diş, tırnak, sebum, diş, göz, kıkırdak ile tiroid dokusu da dermoid kistin içerisinde görülebilen unsurlardandır. Bunun sebebiyle yukarıda anlatıldığı üzere dermoid kisti oluşturan germ hücrelerinin neredeyse her doku ve organlara dönüşebilme özelliğini haiz olmasıdır. Germ hücresinin hangi doku veya organa dönüşeceği ise genetik yapı ile çevre şartları tarafından belirlenecektir.

Dermoid kist belirtileri

Karın ağrısı, ağrılı cinsel ilişki, uyluklarda ve alt sırtta sürekli can sıkıcı ağrı, açıklanamayan kilo artışı, anormal vajinal kanama, kistin mesaneye baskı yapması halinde idrar yapmada zorluklar, bulantı, bazen kusma eşlik eder.