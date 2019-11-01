Turizm gelirleri 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 22 arttı

urizm gelirleri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon dolara yükseldi oldu

TÜİK verilerine göre, turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 82.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17.9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 887 milyon dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 143 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, bu çeyrekte ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 649 dolar oldu. Yabancıların ortalama harcaması 623 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 789 dolar oldu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artarak 21 milyon 611 bin kişi oldu. Bunların yüzde 85.3'ünü 18 milyon 438 bin kişi ile yabancılar, yüzde 14.7'sini ise 3 milyon 173 bin kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 artarak 1 milyar 231 milyon dolara çıktı. Bunun 893 milyon dolarını kişisel, 338 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.2 artarak 2 milyon 949 bin kişiye yükselirken, bunların kişi başı ortalama harcaması 417 olarak gerçekleşti.