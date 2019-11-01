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HDP'li belediye başkanı 15 kişiyle birlikte gözaltına alındı

VAN'ın Saray ilçesi HDP'li belediye başkanı Caziye Duman'ın da aralarında olduğu 15 kişi terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kadın yapılanmasına operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

HDP'li başkan da var 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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