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ABD'li Demokrat vekilin Türkiye itirafı olay oldu

Anadolu Ajansı

ABD'li Demokrat Vekil Steve Cohen, Ermeni iddialarını içeren karar tasarısında "evet" oyu kullanmasını "Türkiye ABD'ye saygı duymuyor gibi görünüyordu" sözleriyle açıkladı.

Temsilciler Meclisinde Tennesse eyaletini temsil eden ve Türkiye-ABD ilişkileri grubunda yer alan Cohen'in açıklamaları tasarının nasıl siyasi nedenlerle kabul edildiğini itiraf etti.

"Ermeni tasarısına hep karşı çıktım ama bu hafta tasarı lehine oy kullandım"

Tasarıya yönelik yapılan oylamada "evet" oyu kullanan Cohen, bugün yaptığı açıklamada tavrıyla ilgili, "Ermeni tasarısına hep karşı çıktım ama bu hafta tasarı lehine oy kullandım. Çünkü, Türkiye ABD'ye saygı duymuyor gibi duruyordu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın kararını etkilediğini belirten Cohen, "Kongre'nin modunun değiştiğini söyleyebilirim. Ermeni tasarısı için geçen yıldan önce asla 218 oy sayısı yakalanmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi'nin kararları

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim'de, Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren kararı kabul etmişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Barış Pınarı Harekatı'yla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı. (AA)

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