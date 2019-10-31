ABD senatosu Türkiye için 30 Ekim'i neden seçti Metin Feyzioğlu açıkladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anadolu'da işgalin yolunu açan Mondros Mütarekesi'nin yıl dönümü nedeniyle, ABD senatosunun Türkiye karşıtı iki tasarıyı 30 Ekim tarihinde onayladığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi, 30 Ekim'de Türkiye aleyhine iki tasarıyı peş peşe oyladı. Temsilciler Meclisi, ilk olarak 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısına da onay verdi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran iki tasarının aynı günde onaylanmasının sembolik anlamını Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyaretindeki konuşmasında anlattı.

Mondoros Mütarekesi'nin yıl dönümü

Feyzioğlu, kararın 30 Ekim'de alınmasının sembolik olduğunu, Mondros Mütarekesi'nin yıl dönümü nedeniyle bu tarihin seçildiğini savundu.

The Economist'in 100 yıllık proje itirafı

Barış Pınarı Harekatı'nın önemine vurgu yapan Feyzioğlu, "Türklerin Barış Pınarı Harekatı ve terörle mücadelesi, 100 sene sonra hiç vazgeçilmemiş bir projenin ete kemiğe büründüğü ve gerçekleşmek üzere olduğu bir anda tekrar hayalleri yerle bir etti." The Economist diyor bunu. Memleketimdeki Fransızlar ise Sevr'i hortlatmaya, PKK'ya karşı yürüttüğümüz topyekun mücadeleyi sözde küçümseme ve hatta karalama peşindeler. Demek ki neymiş Türkiye'nin bölgede terörle mücadelesi aslında yüz yıllık bir emperyalist fanteziyle mücadele hikayesiymiş. The Economist yazıyor." dedi.

PKK devleti hayalini Türk Silahlı Kuvvetleri 8 günde yerle bir etti

Feyzioğlu, 100 yıl önce Türkiye'nin bulunduğu bölgenin parçalanmasının planlandığını hatırlatarak, şöyle devam etti.

"Bu proje 100 sene sonra değişmemiş, aktörlerinin içine ABD eklenmiştir. Acaba FETÖ'nün, PKK'nın ve DHKP-C'nin ortak kuklacılarının verdiği talimatla Türkiye'ye yönelik en şerefsiz, en ahlaksız en seviyesiz kara propagandayı başlatması neden şimdi? Gayet basit. 100 yıllık projeyi, 8 yıldır batının mikser kamyonlarıyla, beton fabrikalarıyla, sahada alt yapı desteğiyle, ABD'nin 60 bine yakın tırla ağır silah desteği verdiği, eğitim ve lojistik destek verdiği ve artık ete kemiğe bürünmüş, tutsan tutulacak hale gelmiş PKK devleti hayalini Türk Silahlı Kuvvetleri 8 günde yerle bir etti. Depresyonlarını, hayal kırıklıklarını, kabuslarını, üzüntülerini anlıyorum. Bunların depresyonu bizim mutluluğumuzdur. Bunların hayal kırıklığı bizim madalyamızdır. Kendi açtıkları çukurlara inşallah bir daha çıkmamak üzere bunları gömüyoruz."

Mondros Mütarekesi

I. Dünya Savaşı, 1918’e gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin ve müttefiklerinin yenilgisiyle sonuçlandı. İtilaf Devletleri, Osmanlı’ya Mondros Mütarekesi’ni imzalatarak, gizli antlaşmalarla paylaştıkları Osmanlı topraklarını işgal etmek için hukuki dayanağı elde etmiş oldu.

Mondros ateşkes antlaşmasının maddeleri nelerdir?

1.Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması ve Karadenize serbestçe geçiş, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali

2.Türk sularındaki tüm torpil tarlaları ile torpido ve kovan yerleri, diğer

engellerin yerleri gösterilecek ve bunları taramak veya kaldırmak için

istenildiğinde yardım edilecektir.

3.Karadenizde bulunan torpil yerleri hakkındaki bilgiler verilecektir.

4.İtilaf Devletlerinin savaş esirleri ile Ermeni esirleri, tutukluları

İstanbulda toplanacak ve kayıtsız koşulsuz İtilaf Devletlerine teslim

edilecektir.

5.Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askeri kuvvetten başkası hemen terhis edilecek. (İşbu askeri kuvvetin sayısı durumu İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı Devleti ile görüşüldükten sonra kararlaştırılacaktır.)

6.Osmanlı kara sularında güvenlik ve buna benzer konular için kullanılacak küçük gemiler dışında, Osmanlı sularında veya Osmanlı Devleti tarafından işgal edilen sularda bulunan bütün savaş gemileri teslim olunup Osmanlı liman veya limanlarında tutuklu bulundurulacaktır.

7.İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edici bir durum olduğunda herhangi

bir strateji noktasını işgal hakkına sahip olacaklardır.

8.Bugün Osmanlı Devleti işgali altında bulunan bütün liman ve demiryollarından İtilaf Devletleri gemilerinin yararlanması ve İtilaf Devletleriyle savaş halinde bulunanlara karşı kapalı bulundurulması. Osmanlı Devleti gemileri de ticaret ve ordunun terhisi konusunda buna benzer koşullarda yararlanacaklardır.

9.İtilaf Devletleri, Osmanlı Devletine ait tersane ve limanlardaki bütün gemi onarım ve araçlarını kullanacaklardır.

10. Toros tünellerinin itilaf devletleri tarafından işgali

11.İranın kuzeybatı bölgesindeki Osmanlı Devleti kuvvetlerinin derhal savaştan önceki sınır gerisine çekilmesi konusunda önceden verilen emir uygulanacaktır. Kafkasya ötesinde önceleri Osmanlı kuvvetleri tarafından bir bölümü boşaltılan yerlerin geri kalan bölümü de İtilaf Devletleri tarafından yerinde incelenerek, istenirse boşaltılacaktır.

12.Hükümet haberleşmeleri dışındaki telsiz ve kablolar İtilaf Devletleri

memurları tarafından denetlenecektir.

13.Denizciliğe, askerliğe ve ticarete ait maddelerin ve malzemelerin tahrip

edilmesi önlenecektir.