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BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

Demirören Haber Ajansı

Marmara bölgesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti.

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:00 - Bursa-Büyükçekmece

08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

10:30 - Büyükçekmece-Bursa

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