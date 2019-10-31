Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullanılan ifadelere Hadi Özışık'tan sert tepki

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Trump'ın kamuoyunda çok tartışılan mektubuyla ilgili, katıldığı canlı yayında kullanılan ifadelere sert çıktı. Gün birlik olma günü diyen Özışık, hiçkimsenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu mektup üzerinden hakaret edemeyeceğine vurgu yaptı.

Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Türkiye'nin Nabzı' programında 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası iç ve dış politakada yaşanan gelişmeler ele alındı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da konuk olarak katıldığı canlı yayında zaman zaman hararetli tartışmalar da yaşandı. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın gönderdiği mektup ve sonrasında yaşananlar üzerinden yapılan açıklamalar, Özışık'ın konuya müdahale etmesine neden oldu

Johnson mektubunu hatırlattı

1964 yılında Johnson mektubu geldiğinde de tıpkı bugün olduğu gibi saçma sapan eleştirilerin olduğunu hatırlatan Özışık, bunun doğru olmadığını savundu. İnönü'nün o dönem yaptığı hamleleri aktaran Hadi Özışık, izlenen akıl siyasetiyle durumun iyi idare edildiğine dikkat çekti.

Programın konuklarından gazeteci Necdet Saraç'ın Trump'ın mektubu sonrası yaşananlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saygı sınırlarını aşan ifadeler kullanmasına Hadi Özışık'tan çok sert tepki geldi.

'Hakaret edemezsin'

Milli bir süreçten geçildiğini belirten Özışık, ülkenin cumhurbaşkanına terbiyesizlik yapmakla suçladığı Saraç'a ''Bu ülkenin cumhurbaşkanına adam yerine koymazlar'' ifadesini kullandın diyerek tepki gösterdi.



Necdet Saraç'ın ifadeleri sonrası programda tansiyon bir anda yükselirken Hadi Özışık söz alarak; ''Siyaset yapmak istiyorsan yine yap ama bu ülkede seni beni adam yerine koyup konuşturdukları zaman, bu ülkeyi idare edenlere böyle bir dönemde hakaret edemezsin'' ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.