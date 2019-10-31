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Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 612 araç trafikten men edildi

Anadolu Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde, araçların 'standart ışık donanımı ve mevzuata uygun ışık kullanımına' yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde, araçların 'standart ışık donanımı ve mevzuata uygun ışık kullanımına' yönelik özel denetim yapıldı.

Kara yollarında seyir halinde bulunan araçlarda, standartlara aykırı ışık donanımları bulundurulduğu, trafik güvenliği ile can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde kullanıldığı yönünde tespit ve şikayetlerin artması üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde, standart ışık donanımı ve mevzuata uygun Işık kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 43 bin 66 sürücüden 2 bin 391'inin ışık donanımını uygunsuz kullandığı belirlendi.

Ayrıca 612 araç trafikten men edilirken, 270 sürücünün ehliyetine el konularak, belirlenen 6 bin 42 kurul ihlali hakkında işlem yapıldı.

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