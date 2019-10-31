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Milli Savunma Bakanlığı: Mücadelemiz sadece teröristlerledir

Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı Harekâtı’nın amacı; ülkemize, milletimize yönelik tehdit ve tehlike oluşturan, bölgemizi istikrarsızlığa sürükleyen DEAŞ-PKK/KCK/PYD/YPG gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirmek suretiyle, terör yuvası haline gelen bölgeyi DEAŞ, PKK/PYD/YPG zulmünden kurtarmaktır. Mücadelemiz sadece teröristlerledir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya hesabı Twitter'dan, açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı’nın amacı; ülkemize, milletimize yönelik tehdit ve tehlike oluşturan, bölgemizi istikrarsızlığa sürükleyen DEAŞ-PKK/KCK/PYD/YPG gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirmek suretiyle, terör yuvası haline gelen bölgeyi DEAŞ, PKK/PYD/YPG zulmünden kurtarmak, terör koridoru kurulmasına müsaade etmemek ve Suriyeli kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına güvenli ve gönüllü geri dönmeleri için uygun koşulları oluşturarak, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde barış koridoru tesis etmektir" denildi.

Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye'dir"

Açıklamada, sadece Türkiye ve Türk milleti güvenliği değil, diğer dini ve etnik grupların güvenliğinin de Türkiye için önemli olduğu belirtilerek, "Bu kapsamda, sadece ülkemizin, milletimizin güvenliği değil, Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler ve Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliği bizim için önemlidir. Türkiye’nin hiçbir etnik grupla, din ve mezheple sorunu yoktur. Önceki harekâtlarımızda olduğu gibi tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye’dir. Korunması, kollanması bizim için onur meselesidir" ifadelerine yer verildi.

"Mücadelemiz sadece teröristlerledir"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Tel Abyad'daki bir kiliseyi işgal eden teröristler buradan birliklerimize havan atışları yapmasına rağmen, harekatın sekteye uğraması pahasına kilise kesinlikle hedef alınmamıştır. Tüm etnik ve dini azınlıklarla bunlara ait yapılara zarar verilmemiştir ve verilmeyecektir. Halihazırda, Güvenli Bölge faaliyetleri, ABD ile 17 Ekim 2019'da, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da imzalanan ve kamuoyuna açıklanan müşterek beyanat/mutabakat muhtıralarında belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Harekat esnasında, başta DEAŞ olmak üzere, PKK/YPG teröristleri ile bunlara ait barınak, mevzii, silah ve araçları hedef alınmaktadır. Mücadelemiz sadece teröristlerledir."

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