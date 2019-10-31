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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Boğazı açıklaması!

İstanbul Boğazı’yla ilgili planlama, izin ve denetim yetkilerinin bir kurula devredileceği konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuya dair ilk açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu, Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu basın toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İmamoğlu İstanbul Boğazı’yla ilgili planlama, izin ve denetim yetkilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Erdoğan tarafından oluşturulacak kurullara devredilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

İstanbulluların hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız

Boğaz'daki imar yetkisi ile ilgili tasarıyı Cumhurbaşkanı’nın önüne getirenler, 31 Mart seçimlerini iptal ettirenlerle aynı kişilerdir. Demokrasi aleyhine yapılan tüm girişimlere karşı İstanbulluların hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız.

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