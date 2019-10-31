Rus askerleri Kamışlı'daki petrol kuyularını böyle koruyor

Bu kapsamda terör örgütü YPG'nin, Türkiye sınırından 30 kilometre çekilmesine karar verilmiş Kamışlı ise bu anlaşmanın dışında tutulmuştu. Bunun nedeni olarak ise Kamışlı'daki petrol kuyuları olarak gösterilmişti. Öyle ki; ilçede binden fazla petrol kuyusu var ve günde 350 bin varillik üretim yapılıyordu.