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Sivasspor gol oldu yağdı kupada turladı

Demirören Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Başkent Akademi'yi 6-0 yenerek tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur eleme maçında deplasmanda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, rakibini 6-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor'u bir üst tura taşılan golleri Abdou Razack Traore, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Hugo Vieira kaydetti.

Stat: Ostim

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Seyfettin Ünal xx, Gökhan Barçın xx
Başkent Akademi FK: Süleyman x, Ahmet Karaman x (Tolgahan Erbay dk. 77 ?), Abdullah x, Hasan x, Muhammet Burak x, Yusuf x, Kerem x (Yavuz Koç dk. 64 ?), Beytullah x, Bünyamin x, Hazarhan x (Yahya Kemal dk. 57 ?)

Yedekler: Taha, Yahya, Ahmet Sun, Yavuz, Suat, Ömer, Tolgahan
Teknik Direktör: Dursun Karamustafa

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Kone xx, Cofie xx (Hakan Arslan dk. 59 xx), Papp xx, Erdoğan xx, Traore xx (Hugo Vieira dk. 59 x), Fatih xx, Armin xx (Mert Hakan dk. 71 xx), Emre xx, Ziya xx, Caner xx

Yedekler: Samassa, Muhammet Can, Uğur, Appindangoye, Mert Hakan, Yatabare, Oliveria, Hakan Arslan, Volkan, Teixeira

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Traore (dk. 6), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 14), Caner (dk. 35), Hakan (dk. 67), Mert Hakan (dk.78), Hugo Vieira (dk. 84) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Hazarhan, Hasan, Yusuf Atasoy, Abdullah (Başkent Akademi), Fatih (Sivasspor)

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