Beşar Esad'ın 18 askerinin Türkiye'nin elinde olduğu ortaya çıktı

SURİYE 'de son dakika sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suriye ordusuna ait 18 kişinin Türkiye'nin elinde olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruslarla görüşüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti. Akar burada açıklamalar yaptı.

Akar, Rasulayn'ın güneydoğusundaki arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirilen 18 kişinin durumuna ilişkin, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettik, talimatlarını aldık." dedi.

18 kişi için şu anda Ruslarla görüşülüyor

Yapılan faaliyetler sırasında 'Rejim ordusuna mensup olduklarını' söyleyen 18 kişi sağ olarak ele geçirildi. Arkadaşlarımız onlarla ilgilendi, konuştu. İki yaralı vardı, onların hastanedeki tedavileri yapıldı. Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gerekli bilgileri de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık."

F-35 ve S-400 tedariki

F-35 savaş uçağı projesine de değinen Akar, "Biz F-35 projesinde diğer ülkelerle beraber ortağız. Üzerimize düşen parayı ödedik, sorumluluklarımızı yerine getirdik. Daha dün ABD’li bir yetkilinin yaptığı açıklamada olduğu gibi, F-35'in bine yakın parçasını Türkiye'de aksaksız üretiyoruz. Dolayısıyla bu sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bizim ortaklıktan dolayı taleplerimiz var, bunları sürekli gündeme getiriyoruz. Biz ortak olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik, onlardan da bu ortaklığın gereği olarak yapmaları gereken neyse onları yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.