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BM Genel Sekreteri Guterres'ten önemli Suriye açıklaması

Anayasa Komitesi Toplantısı'nın önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ümit ediyorum ki Suriyelilerin yaşamış olduğu trajedinin siyasi olarak çözüme kavuşturulması için ilk adımı oluşturacak" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Guterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

Anayasa Komitesi Toplantısı

Antonio Guterres, burada yaptığı konuşmada, Suriye meselesine değinerek, bu ülkedeki trajedi 8'inci yılına girerken, Suriyeli sivillerin en yüksek bedeli ödemeye devam ettiğini söyledi. Guterres, "Dün yapılan Anayasa Komitesi Toplantısı önemli bir kilometre taşıydı. Ümit ediyorum ki Suriyelilerin yaşamış olduğu trajedinin siyasi olarak çözüme kavuşturulması için ilk adımı oluşturacak ve Suriyelilerin güvenli ve onurlu şekilde bulundukları topraklara gidebilmelerini kolaylaştıracak" diye konuştu.

Arabuluculuğa dikkat çekti

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyinde diyalog yolunda gösterilen çabaları takdirle karşıladığını kaydeden Guterres, İdlib'deki durumdan duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Arabuluculuğun ihtilafı sonlandırmak için en önemli araçlardan biri olduğuna işaret eden Guterres, buna karşılık, ihtilafların jeopolitik bağlamlarının hızla değişmesinin arabuluculuğu zor hale getirdiğine dikkati çekti.

Arabuluculuk, sadece askeri çatışma sonucu ortaya çıkmaz. Barışın devam ettiği dönemlerde de arabuluculuğa ihtiyacımız var.

Marjinalleşme ve radikalleşme

Milliyetçilik ve aşırı eğilimlerin, birçok ülkede insanlar arasındaki farklılıkları derinleştirerek çeşitli karşılaşmalara zemin hazırladığını vurgulayan Guterres, popülizmin arttığı ve azınlıkların marjinalleşmesinin de radikalleşmeye yol açtığı değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, bölgesel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının arabuluculuk konusunda oynayacağı role değinerek, arabuluculuğun farklı boyutlarının bir araya getirilmesinin sorunların çözümünde önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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