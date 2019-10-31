2020 YKS ne zaman ÖSYM üniversite sınavı başvuru tarihi

2019-2020 eğiti yılınında ÖSYM'nin yapacağı sınavlar ne zaman? 2019-2020 yılında KPSS, YKS, LYS, YDS ve ALES sınavları ne zaman yapılacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte ÖSYM 2019-2020 yılı sınavlar takvimi...

ÖSYM 2019-2020 yılında yapacağı tüm sınavların sınav tarihleri ve başvuru tarihlerini duyurdu. 2020 yılında YKS, KPSS, DGS, TUS, ALES gibi ÖSYM'nin uyguladığı sınavlara katılacak adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? DGS, KPSS, YKS, ALES sınavlarına başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar....

Sınavı başvuruları, 01-21 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacağını tahmin ediliyor. Sınav için ÖSYM önümüzdeki günlerde takvimi belirleyecek.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 13 Haziran 2020 cumartesi günü saat 10.15'de olacak ve 135 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı 14 Haziran 2020 pazar günü saat 10.15'de olacak ve 180 dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı 14 Haziran 2020 pazar günü olacak saat 15.45'de olacak ve 120 dakika sürecek.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK: TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir..

2019 YKS BARAJ PUANI KAÇ: Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2020 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri

YKS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK? YKS'ye başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilecek olan YKS'ye başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.