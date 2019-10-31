Mesut Özil'de Fenerbahçe'ye 2 rakip

İngiliz medyası, Mesut Özil için Fenerbahçe'nin dışında iki takımın daha ilgilendiğini yazdı.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin bu sezon ligde sadece bir kez ilk 11'de şans verdiği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in normal

süresi 5-5 sona eren ve Liverpool'un penaltı atışlarıyla tur atladığı kupa maçında ortaya koyduğu mücadele beğeni toplarken yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Inter ve DC United

İngiliz basını, Türk asıllı Alman futbolcu için Fenerbahçe'nin dışında iki takımın daha ilgilendiğini yazdı. Bu takımların İtalyan devi Inter ve ABD ekibi DC United olduğu belirtildi. Mesut Özil'in ocak ayında vereceği karar merakla bekleniyor.

Premier Lig'de oynamak için hak talep etti

Mesut Özil'in "Premier Lig'de oynamak için hak talep ettiğini" yazan The Independent gazetesi, yıldız futbolcunun sakin oyun tarzının

bazen "çaba harcamamak" şeklinde yanlış yorumlansa da Anfield Road Stadı'ndaki karşılaşmaya genç bir takımla çıkan Arsenal'ın buna ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Takıma sunacak hala çok şeyi var

Yazıda, Mesut Özil'in yalnızca Ashley Maitland-Niles'in golüne pas vermediği, iki gol atan Gabriel Martinelli'nin faydalandığı atakları da tetiklediği aktarıldı. Gazete, 65. dakikada 20 yaşındaki Fransız yıldız Matteo Guendouzi'ye yerine bırakan Özil'in takıma sunacak hala çok şeyinin olduğunu gösterdiğini ifade etti.