Belhanda'ya eski takımı Montpellier'den çağrı: Aramızda görmek isteriz

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Younès Belhanda'yı takımında görmek istediğini söyledi.

Galatasaray'da istenmeyen adam durumuna düşen Younès Belhanda konusunda yönetimi ve taraftarı sevindirecek gelişme yaşandı. 2021’ye kadar mukavelesi bulunan ve bonservis maliyeti (Dinamo Kiev’den alındı) 10 milyon avroyu bulan Faslı oyuncuya Fransa’dan çağrı geldi.

''Tekrar takımımızda görmek isteriz''

Eski kulübü Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, 2012’de şampiyon oldukları kadrodaki isimlere kapılarının açık olduğunu vurgulayarak ''Younès Belhanda da bu oyunculardan birisi. Tekrar takımımızda görmek isteriz. Tabii eski oyuncularımızı 35 yaşına gelince almak istemeyiz, aptal değiliz. Onu 30-31 yaşlarında aramızda görmek isteriz” dedi.





Özrü kabul edilmedi

Şu anda 29 yaşında olan ve Real Madrid maçında taraftarla ters düşüp küfreden Belhanda sonrasında özür dilese de kabul görmedi. Beşiktaş derbisinde bütün takım tek tek tribüne çağrılıp almış alırken tek çağrılmayan isim oydu.

Bu şartlarda çok zor

Bonuslar hariç 3 milyon 350 bin avro garanti ücreti bulunan Belhanda’nın ocak ayında elden çıkarılması da gündeme gelmişti. Her ne kadar teknik direktör Fatih Terim, oyuncudan memnun olduğu yönünde açıklamalar yapsa da son gelişmelerin akabinde Faslı futbolcunun takımda kalması ve faydalı olması zor görünüyor.