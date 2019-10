Varlık Fonu nedir? Türkiye Varlık Fonu şirketleri devler arasında

TÜRKİYE Varlık Fonu Cumhurbaşkanına bağlı olan özel hukuk hükümlerine tabi bir Anonim şirkettir. Varlık Fonu'na Türkiye'nin en büyük kamu kurumları devredildi.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi 2016 yılında kuruldu. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olan Varlık Fonu, profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen, özel hukuk hükümlerine tabi bir Anonim Şirket yapısındadır.

Türkiye Varlık Fonu şirketleri

Varlık Fonu çatısı altında Türkiye'nin en büyük kamu kurumları yer alıyor. İşte o kurumlar şunlar:

-Türk Hava Yolları A.O.’nın %49,12 oranındaki hissesi

-Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi

-Ziraat Bankası’nın sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı

-Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin %51,11 oranındaki hissesi

-Türkiye Petrolleri A.O.’nın (TPAO) sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı

-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamını

-Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin (PTT) sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı

-Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin (TÜRKSAT) sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı

-Borsa İstanbul A.Ş.’nin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı

-Nakit oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili daha değişik yeni oyunların yapılmasına izin verilebilecek oyunlarına ilişkin lisans 49 yıl süreyle

-TCDD İzmir Limanı

-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesinde bulunan %49 oranındaki hisse

-Eti Maden İşletmeleri'nin tamamı

-Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş’nin %10 oranındaki hissesi

-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (Çaykur) hisselerinin tamamı

-Türkiye Jokey Kulübü'nün yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle

-Mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazlar.

Varlık Fonunu kim denetliyor?



Şirket ve şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve kurulacak alt fonlar bağımsız denetime tabi ve şirket, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurumsal yönetim düzenlemelerine uyuyor.



Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri kim?





Dünyadaki en büyük varlık fonları (milyar dolar)

1-Norveç: 885 (milyar dolar)

2-Çin: 814

3-BAE: 792

4-Kuveyt: 592

5-S. Arabistan: 576