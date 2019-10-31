Golden State Warriors’ta Stephen Curry şoku

NBA’de Golden State Warriors, sahasında karşılaştığı Phoenix Suns’a 121-110’luk skorla mağlup olurken, mücadelede Warriors’un başarılı oyuncusu Stephen Curry’nin sol eli kırıldı.

NBA’de heyecan oynanan 11 maçla devam etti. Golden State Warriors, sahasında karşı karşıya geldiği Phoenix Suns’a 121-110’luk skorla mağlup oldu. Karşılaşmada Golden State Warriors’un başarılı basketbolcusu Curry, sakatlık şoku yaşadı. Maçın 3. periyodunda girdiği bir pozisyonda ters düşerek rakip takım oyuncusu Aron Baynes’in altında kalan Curry’nin sol eli kırıldı. Başarılı oyuncunun parkeden ne kadar süreyle uzak kalacağı ise açıklanmadı. Müsabakanın en skorer ismi ise Phoenix Suns’ta 31 sayı kaydeden Aron Baynes oldu.

NBA’de oynanan mücadelelerin sonuçları ise şu şekilde:

Orlando Magic: 95 - New York Knicks: 83

Philadelphia 76ers: 117 - Minnesota Timberwolves: 95

Cleveland Cavaliers: 117 - Chicago Bulls: 111

Toronto Raptors: 125 - Detroit Pistons: 113

Boston Celtics: 116 - Milwaukee Bucks: 105

Brooklyn Nets: 108 - Indiana Pacers: 118

Washington Wizards: 158 - Houston Rockets: 159

Oklahoma City Thunder: 99 - Portland Trail Blazers: 102

Utah Jazz: 110 -Los Angeles Clippers: 96

Sacramento Kings: 111 -Charlotte Hornets: 118

Golden State Warriors: 110 -Phoenix Suns: 121