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Fatih Terim Rize maçında revizyona gidiyor!

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig'in 10'uncu haftasının açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda 20:30'da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Galatasaray ile Rizespor ligde yarın 37'nci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 36 maçtan 24'ünde Galatasaray, 5'inde Rizespor galip gelirken, 7 mücadele eşitlikle son buldu. 

Yeni sezona iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım 9 haftada 13 puan toplayarak yeni haftaya 7'nci sorada girdi. 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray'da Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesinde sakatlığı bulunan Falcao'nun durumu belirsizliğini korurken, sarı kart cezalısı olan Marcao, bu maçta görev alamayacak. 

Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Faslı futbolcu, Rizespor maçında sarı-kart görmesi durumunda bir dahaki hafta oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçında forma giyemeyecek.

Terim revizyona gidebilir
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçında kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile oynanan derbi maçtan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında revizyon sinyalleri vermişti. Tecrübeli teknik adamın Rizespor maçında ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyuncuları sahaya sürmesi bekleniyor.

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