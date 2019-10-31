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Erdoğan izin vermedi İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmayacak

Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ, Ergenekon Davası sanığı olarak bugün Yüce Divan'da yargılanacaktı. Erdoğan, İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasına izin vermedi.

Anayasa Mahkemesi, 31 Ekim Perşembe günü Genel Kurul gündemine Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ'un Yüce Divan yargılamasını almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasına izin vermedi.

Karar yüksek mahkemeye bırakılmıştı

Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yapacaktı. 2017 yılının Temmuz ayında İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ’un dosyasını ayırarak Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti.

Mahkemenin gerekçe ne?

Mahkeme gerekçe olarak Yargıtay’ın bozma ilamında da açıkça vurguladığı gibi mahkemenin görevsiz olduğunun ortada olduğunu belirterek, "Dosyada yapılabilecek tüm tartışmaların ve gerekirse delillerin değerlendirilmesinin yüksek görevli mahkemece yapılmasının uygun olacağı her türlü izahtan ötedir. Bozma ilamı da açıkça bunu belirtmektedir" tespitinde bulunmuştu.

En doğru olacağı sonucuna varılmıştır

Mahkeme, beraat kararı verilip verilmeyeceği değerlendirmesinin dahi yüksek görevli mahkemece yapılmasının yerinde olacağını vurguladığı gerekçesinde, "Zira görev hususunun öncelikle değerlendirilmesi zorunlu hususlardan olduğu, görevli olmayan mahkemece yapılan işlemlerin hükümsüz olduğu, bu nedenle olası bir beraat kararının da yüksek görevli mahkemece verilmesinin en doğru olacağı sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

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