Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'den Avrupa İmar Bankası açıklaması

Borsa İstanbul'da yüzde 10 payını satmak isteyen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin payına Türkiye Varlık Fonu talip oldu. Bloomberg'in haberine göre, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "EBRD'nin BIST'teki payını almak istiyoruz" dedi.

BIST hissedarı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul CEO'su olarak atanmasının ardından BIST'te sahip olduğu yüzde 10 hissesini satmak istediğini açıkladı.

Reuters'a konuşan iki kaynak EBRD'nin borsadaki hisselerini bir an önce satmaya karar verdiğini belirtti.

BloombergHT'nin aktardığına göre, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez EBRD'nin BIST'teki yüzde 10 payını almak istediklerini açıkladı.

EBRD geçen hafta eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmasını desteklemediklerini belirtmişti.