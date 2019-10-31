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Roma Udinese'yi farklı geçti

Anadolu Ajansı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Roma, Udinese'yi 4-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in takımı Roma, Udinese'yi deplasmanda 4-0 yendi.

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan maça konuk ekip hızlı başladı ve henüz 13. dakikada genç oyuncu Nicolo Zaniolo ile 1-0 öne geçti.

31. dakikada Romalı stoper Federico Fazio, Stefano Okaka'ya yaptığı hareket sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü ve Roma, 10 kişi kaldı. 

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 51.dakikasında Roma, Chris Smalling'in gölü ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Bu golden üç dakika sonra Justin Kluivert, skoru 3-0'a getirdi.

Sarı-kırmızılı takım, 66.dakikada Aleksander Kolarov'un penaltı vuruşundan attığı golle ise farkı 4'e çıkardı: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Roma, Udinese'yi 4-0 yenerek, 3 puan aldı. Roma kadrosunda yer alan milli oyunculardan Mert Çetin, 69. dakikada Javier Pastore'nin yerine oyuna dahil olarak, ikinci kez Serie A'da bir maça çıktı.

Eylül ayındaki milli takım kampında geçirdiği sakatlık sebebiyle 2 aya yakın süre yeşil sahalardan uzak kalan milli futbolcu Cengiz Ünder ise Udinese maçı kadrosunda yer aldı ancak, Teknik Direktörü Paulo Fonseca forma şansı vermedi.

Bu sonuçla, sarı-kırmızılı başkent ekibi puanını 19 yaptı ve lig tablosunda 4. sıraya yükseldi. Udinese ise 10 puanla 15. sırada kaldı.

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