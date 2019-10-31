Ahmet Hakan Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen yakın tehlikeyi açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sultanahmet’teki Cumhuriyet konserinde "İşte tam bir Cumhuriyet kadını" diye selamlanan Dilek İmamoğlu tartışmasının Ekrem İmamoğlu için tehlike olduğunu yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun Sultanahmet Meydanı'ndaki Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde giydiği kıyafet, tartışılmaya devam ediyor.

"Türkiye'nin aydınlık düzü" denildi

Övgüler dizilen Dilek İmamoğlu'nun kıyafeti için “İşte tam bir Cumhuriyet kadını" yakıştırması polemik konusu oldu. Oyuncu Şevval Sam da "Türkiye’nin aydınlık yüzü sayın Ekrem İmamoğlu ve gerçek bir Cumhuriyet Kadını güzeller güzeli eşi Dilek İmamoğlu ile Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz." dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise bu nitelemenin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğini sabote edeceği görüşünde. Bugünkü yazısında bu konuyu kaleme alan yazar, "AK Parti’ye oy vermiş insanları kucakladı, Kuran okudu, camiye gitti, yaşam tarzlarına saygıyı kendisine bayrak edindi." ifadelerine yer verdi.

Mine Kırıkkanatgiller gibi isimlerin Dilek İmamoğlu’nun Cumhuriyet konserinde giydiği kıyafeti öne çıkarmasının, İmamoğlu'nun imajını yerle bir edeceğini savunan Hakan, yazısına şöyle devam etti:

İmalı ve aşağılayıcı yorumlar

"Sultanahmet’teki Cumhuriyet konserindeki Dilek İmamoğlu’nu “İşte tam bir Cumhuriyet kadını” diye selamlayanlar, işte bu büyük kazanımı sabote ediyorlar.

AK Parti seçmeni, bu türden imalı ve aşağılayıcı yaklaşımları görünce... Bütün eleştirilerini paranteze alıp yeniden partilerine dönüyorlar.

Ben en çok bu yeni durum karşısında Ekrem İmamoğlu’nun ne yapacağını merak ediyorum. Bu tehlikenin farkına varacak mı?

Yoksa giydiği smokinin, kendi tabanından aldığı alkışın büyüsüne kapılıp “Aman boş ver, ne olursa olsun” havasına mı girecek?"