HABER /  SPOR

Juventus son dakikada Ronaldo'yla güldü

Anadolu Ajansı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Juventus, konuk ettiği Genoa'yı 2-1 yenerek, liderlik koltuğunu devraldı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede, ev sahibi takım 36. dakikada Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçti.

Konuk Genoa'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 41. dakikada Christian Kouame ile beraberliği sağladı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı gollü beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında, Genoa'da Francesco Cassata ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

87. dakikada Juventus'da Adrien Rabiot, Genoalı Sinan Gümüş'e yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Juventus da sahada 10 kişi kaldı.

Son anlara kadar girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Juventus, 90+6. dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltı atışından attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu arada, konuk Genoa'da yedek kaleci Federico Marchetti, 60. dakikada hakeme yönelik protestosu nedeniyle yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı takım, Genoa'yı yenerek puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği kendisinden alan 25 puanlı Inter'in puan tablosunda yeniden önüne geçti.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ise bu maçta forma giymedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pakistan'da yolcu treninde son dakika yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Barış Pınarı Bağdadi operasyonunu geciktirdiği iddiasına Pentagon'dan açıklama
Suriye ordusunun 'Bize katılın' davetine SDG'den yanıt
Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Fransa Senatosundan skandal başörtüsü kararı
İrfan Can Kahveci'ye MSB'den destek
ÖNCEKİ HABERLER
Borussia Dortmund Mönchengladbach'ı kupada saf dışı bıraktı
Ersun Yanal: Her 2 dalda da kupa kaldırmaya gayret edeceğiz
Ekrem İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi! Seçimle gelenin...
İzmir merkezli iki ilde FETÖ operasyonu
Fenerbahçe Beko 5. maçta 4. yenilgisini aldı
Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak MEB girişi
Yorumlar