Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı. Kanarya'da goller Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Çağrı Yağız attı.
Ayrıntılar geliyor...
Tarsus İdman Yurdu: 1 - 3: Fenerbahçe
70' GOOOLL!! Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile ceza sahası dışında sol çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.
53' GOOOLL!! Çağrı Yağız Yasak, farkı 1'e indiren golü atıyor. Ali Yavuz Kol, gol pasını veren isim.
29' GOOOLL!! Fenerbahçe, Deniz Türüç ile ceza sahası sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.
16' GOOOLL!! Sadık Çiftpınar takımını öne geçiren golü atıyor. Golün asistini yapan isim Deniz Türüç.
Stat: Mersin
Hakem: Atilla Karaoğlan
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Yakup Yiğit, Aytaç Öden, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Erkam Develi, Mert Özdestici, Ferhat Duman, Çağrı Yağız Yasak, Ali Yavuz Kol, Artun Akçakın
Fenerbahçe: Altay, Murat, Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper, Deniz, Tolga, Zajc, Mevlüt