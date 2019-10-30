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Dünyanın merakla beklediği Fed'in faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası, üst üste 3. kez 25 baz puan faiz indirimine gidildiğini açıkladı. Fed bu kadarla faizleri 1.50-1.75 arasına çekti.

ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti

Federal Açık Piyasa Komitesi faiz indirimlerine devam ediyor. Fed faizi yüzde 0.25 oranında indirerek yüzde 1.50-1.75 seviyesine çekti. Fed faiz kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı.

Karar sonrası açıklama
Fed'den karar sonrası yapılan açıklamada, "Belirsizlikler sürüyor, uygun faiz patikası değerlendirilecek. İşletme sabit yatırımları ve ihracat zayıf seyretmeye devam ediyor. Ekonomik büyüme ılımlı hızla artıyor" denildi.

Yatırımcılar ve uzmanlar, toplantı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın aksi yöndeki baskısına rağmen Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu yılın parasal gevşeme kampanyasına ara vermeye hazırlandığını düşünüyordu.

Faiz karar sonrası sonrası dolar hafif yükseldi

Dolar/TL, Fed kararı sonrası 5,71 seviyesinden 5,72 seviyesine yükseldi.

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