ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'den tehdit gibi yaptırım açıklaması

Türkiye ile yapılan Suriye mutabakatı sonrası yaptırımların kaldırıldığını açıklayan ABD'den tehdit gibi yaptırım açıklaması geldi.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım önlemini hazırda tuttuğunu söyledi.

Yaptırımların 'gerekli olması' halinde kullanılabileceğini söyleyen Mnuchin, ancak ABD yönetiminin önceki yaptırımların kaldırılmasını sağlayan Suriye'deki ateşkes sürecinden şimdiye kadar memnun olduğunu ifade etti.

"Ateşkes başarılı olmasaydı uygulanacaktı"

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan'da gazetecilere konuşan Mnuchin, Ankara'yı ziyareti öncesinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ateşkes müzakerelerinde kullanması için ek hedefler de gerçekleştirildiğini söyledi. Mnuchin, eğer ateşkes anlaşması başarılı olmasaydı finansal yaptırımların uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

ABD yönetiminin hâlâ bu listeyi elinde tuttuğunu kaydeden Mnuchin, "Bunları kullanmamızı beklemek için bir sebebim yok. Bence işlerin gidişatından memnunuz" dedi.