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TBMM'den ABD'ye ortak tepki

TBMM'den ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara ortak tepki gösterildi. Alınan kararlar tarihi gerçeklerin karartılması girişimi olduğu belirtildi.

Meclis’teki siyasi partiler, ABD Temsilciler Meclisi’nin 1915 olaylarına ilişkin tasarısını ortak metin ile kınadı.

Ortak bildiride, "Türkiye’ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğini ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz, ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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