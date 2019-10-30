Ahmet Davutoğlu'nun yakınındaki isim coştu oy oranını açıkladı

Yeni parti çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmaylarından eski vekil Ömer Ünal, ittifak mesajları verdi, partisinin oy oranını da yüzde 13 ilan etti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmaları sürerken kurmaylarından eski vekil Ömer Ünal iddialı açıklamalarda bulundu.

“Partimizi ilan etmeden bile oy oranımız yüzde 13 civarında” diyen Ünal, parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan için de "Görüşmelerimiz devam ediyor. Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kurarsa yollarımız bir yerde kesişir. İki ayrı parti olarak siyasi bir ittifak kurulabilir" yorumunda bulundu.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, AKP Konya eski Milletvekili Ömer Ünal, yeni partiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Davutoğlu’nun kuracağı yeni parti için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ömer Ünal, yeni partinin Kasım ayı sonlarına doğru Ankara’da açıklanacağını belirtti.

Parti tüzüğü yüzde 95 hazır

Yeni Partinin kurucular kurulu listesinin hazır olduğunu belirten Ömer Ünal, “Ahmet Davutoğlu hocamızın yeni partisi için birçok hazırlık tamamlandı. Partinin tüzüğü ve programı yüzde 95 oranında hazır sayılır. Kurucular kurulu listesi hazır. Partinin ismi ve logosu için birçok alternatif üzerinde çalışıyor. Yakın süreçte partinin ismi ve logosu da hazır olur. İl teşkilatları içinse birçok şehrimizde il binası bakılıyor. Kısa süre içerisinde il başkanlıklarımızın yerleri de belli olur” dedi.

Diğer partilerden pek çok isimler görüşülüyor

Yeni parti için diğer partilerinden birçok kişinin Ahmet Davutoğlu ile görüşmek istediğini aktaran Ünal, “Özellikle AK Parti içerisinde kötü gidişattan rahatsız olan birçok kişi var. Bunların içinde mevcut milletvekilleri ve yöneticiler de var. Ahmet Davutoğlu hocamızla görüşmek istiyorlar. Sadece AK Parti değil, diğer partilerden de bazı isimlerle görüşme sağlanıyor. Mesela eski MHP Genel Başkan Yardımcılarından bir isimle de görüşüldü. Saadet Partisinden de bazı isimlerle görüşmeler sağlandı. Zamanı gelince kamuoyuyla bu isimler paylaşılır” diye konuştu.

Toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız

Açıklanması beklenen yeni partinin her kesimden insanı temsil eden bir parti olacağını belirten Ömer Ünal, ” Yeni harekatımızda kurulacak olan parti merkezde bir parti olacak ve toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Bunun için her iş ve meslekten çalışma grupları oluşturuldu. Özellikle gençlerimiz ve kadınlarımıza yönelik ciddi çalışmalarımız var” diye konuştu.