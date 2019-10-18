Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu'na mektup tepkisi!

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Ahmet Davutoğlu'nun Trump'ın mektubuyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Hakan, Davutoğlu'nu mektubun sızdırılma amacına hizmet etmekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı ve Erdoğan’ın çöpe attığı mektup dün Ankara’da ABD heyetiyle yapılan kritik görüşme öncesi sızdırıldı.

Mektupla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Trump'ın diplomatik teamüllere uymayan mektubuna ilişkin olarak, "Amaç ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cumhurbaşkanımız arasında gerçekleşecek görüşmenin tamamen sabote edilmesi" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Özür dilenmezse ABD gezisine gitmemeli!

Mektubu yazan Trump’a Türkiye’den büyük tepkiler geldi. Sosyal medyada tepki gösterenlerden biri de Ahmet Davutoğlu’ydu. Davutoğlu “Özür dilenmezse tüm görüşmeler iptal edilmeli, ABD gezisine gidilmemeli” açıklamasında bulunmuştu.

ABD’deki derin çakallar neyi murat ediyorsa...

Davutoğlu’nun sözlerini bugün Ahmet Hakan köşesinde değerlendirdi. Hakan, Davutoğlu’nu ''ABD’deki derin çakallar, mektubu sızdırmakla neyi murat ediyorlarsa bizim Ahmet Davutoğlu da o muradın ateşine körükle gitmekte hiçbir sakınca görmedi’’ sözleriyle eleştirdi.

İşte Hakan’ın yazısının o kısmı:

Amerikan derin devletinin o münasebetsiz mektubu sızdırmasından dakikalar sonra...

Ahmet Davutoğlu’ndan şöyle bir açıklama geldi:

“Özür dilenmezse tüm görüşmeler iptal edilmeli, ABD gezisine gidilmemeli”.

Kısacası...

ABD’deki derin çakallar, mektubu sızdırmakla neyi murat ediyorlarsa...

Bizim Ahmet Davutoğlu da o muradın ateşine körükle gitmekte hiçbir sakınca görmedi.

Hey gidi Ahmet Davutoğlu hey!

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