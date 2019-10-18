Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan Talisca bombası

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, "Ekonomik sıkıntılarımızı çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir. Biz almak istedikten sonra alır geliriz" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün 20 Ekim Pazar günü yapacağı olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Serdal Adalı, vaatlerini açıkladı. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, başkan seçildiği takdirde, devre arasında forvet bölgesine transfer yapacaklarını söyledi.

''Mutlaka forvet transferi yapacağız"

Mevcut Fikret Orman yönetiminin ikinci başkanı Serdal Adalı "Burak'ın bazı talihsiz sakatlıkları oldu. Transferin son gününe kadar uğraştık. Konuşulan isimler vardı. Aboubakar, diğer iki santrfor... Biri hala sakat. Diğeri ikinci takımla idmana çıkıyor. Gelip gelmez oynayabilecek bir santrfora ihtiyacımız vardı. Taraftardan çok da baskı geldi. Ama yüzde yüz fayda getirmeyecek bir transferi yapmadık. Yoksa taraftarımızı mutlu etmek istemez miyiz? Daha önce yaptık bunları. 3-5 bin kişinin karşıladığı transferlerle taraftarımızı elbette mutlu etmek isterdik ama ekonomik şartlar izin vermiyor.. Transfer düşüncemiz var. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Eksik olan yerlerin araştırmasına şimdiden başladık. Ciddi bir scout ekibimiz var. Devre arasında mutlaka forvet transferi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Talisca'da gelir"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca ile görüşüp görüşmediği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Serdal Adalı "Ekonomik sıkıntılarımızı çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir. Biz almak istedikten sonra alır geliriz" dedi.

''Mali açıdan başarılı olacağımızı düşünüyorum"

Başkan adaylığı sürecine değinen Adalı "Beşiktaş'ın şu anda tek ihtiyacı birlik ve beraberliği sağlamak. Sorunları iyi bir ekiple çözebileceğimize inandım ve aday oldum. Hiçbir zihniyetin devamı değilim, benim kendi başkanlık anlayışım var. Kısa sürede de olsa çok iyi bir liste oluşturduğumuzu düşünüyorum. Kısa zamanda 100 bin üyeye ulaşmak çok gerçekçi bir hedef olmaz. Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük bir camia; bu borçlarla batmaz. Bunların altından kalkacak bir camiayız. Bu bütçe disiplinini bozmadan devam edersek mali açıdan başarılı olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

''Quaresma jübile yapmak istiyor''

Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ta jübile yapmasını istediğini belirten Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildiği takdirde Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanlığı'na devam edeceğini de sözlerine ekledi.

''Beşiktaş, Abdullah Avcı için yeni bir dünya''

Teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili soruyu yanıtlayan Adalı "İnşallah bu hafta galip gelir, ardından da Galatasaray'ı yener. Ondan sonra da çok konuşulacak bir şey kalmaz. Beşiktaş, Abdullah Avcı için yeni bir dünya. Bu sıkıntıların altından kalkacak gücü var. İyi olacağına inanıyorum. Sene sonunda da ilk şampiyonluğunu Beşiktaş'ta yaşar, Şenol Hoca (Güneş) gibi" dedi