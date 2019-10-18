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Fenerbahçe’ye Max Kruse'den kötü haber

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Alman yıldız Max Kruse, pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Emre ve Dirar'ın ardından Max Kruse'nin sakatlığı can sıktı. Pazartesi akşamı yapılan antrenmanda kasığında ağrı hisseden ve takımdan ayrılan Max Kruse, o günden bu yana henüz geri dönemedi.

Yedek soyunacak
Sabah'ın haberine göre; Ağrılarının devam etmesi nedeniyle salonda özel program uygulanan Kruse'nin pazar günü sahada olması zor görünüyor. Alman futbolcunun en iyi ihtimalle Denizli kafilesinde yer alacağı ancak yedek soyunabileceği bildirildi.

Miha Zajc görev yapacak
Bu gelişmenin ardından teknik direktör Ersun Yanal planlarını değiştirdi. Tecrübeli teknik adam orta alanda Luiz Gustavo'nun yanında Ozan Tufan'ı kullanacak. Forvet Vedat Muriqi'nin arkasında ise Miha Zajc görev yapacak.

Garry ve Moses dönüyor
Fenerbahçe'nin sakatlıktan çıkan kanat oyuncuları Garry Rodrigues ve Victor Moses dün de takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. İki oyuncu da pazartesi gününden bu yana tüm antrenmanlara katıldı ve oynayabilecek seviyede. Garry ve Moses ile ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. Tecrübeli teknik adamın ikisini dahi aynı anda sahaya sürebileceği ifade ediliyor.

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