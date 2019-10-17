Manchester United'dan Merih Demiral için 30 milyon euro

Manchester United, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro teklif etti ancak İtalyan devi 'Merih satılık değil' diyerek bu teklifi kabul etmedi.

Futbol hayatında İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden ve Türkiye'nin Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta göstermiş olduğu performansla Avrupa devlerini iştahını kabartan Merih Demiral için Çizme basınından büyük bir iddia geldi.

Merih için 30 milyon euro

Sky Italia'da yer alan iddiaya göre İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro teklif etti ancak İtalyan devi 'Merih satılık değil' diyerek bu teklifi kabul etmedi.

UEFA'nın 11'ine seçildi

Öte yandan UEFA, defanstaki müdaheleleriyle dikkat çeken Merih Demiral ile kalesinde devleşen kaleci Mert Günok'u haftanın 11'ine seçti.