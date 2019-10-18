ABD Türkiye anlaşmasıyla ilgili Esad'ın danışmanından sürpriz açıklama

ABD ve Türkiye arasında Suriye’ye yönelik varılan anlaşmayla ilgili Beşar Esad'ın üst düzey danışmanı Buseyna Şaban, Şam’ın Suriye’de yeni bir “Irak Kürdistanı’nı kabul edemeyeceğini” söyledi.

ABD ve Türkiye arasında Suriye’ye yönelik varılan anlaşmayla ilgili Suriye hükümetinden de bir açıklama geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın üst düzey danışmanı Buseyna Şaban, anlaşmanın “muğlak” olduğunu savundu.

Suriye'de yeni bir "Irak Kürdistanı'na" izin yok

El Mayadeen televizyonuna konuşan Şaban, Şam’ın Suriye’de yeni bir “Irak Kürdistanı’nı kabul edemeyeceğini” vurguladı.

Şaban, Kürtler’in ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’yle anlaşma noktasında şu ana kadar “önemli adımların” atıldığını söyledi. Şaban, kalan meselelerin de bir anda çözülemeyeceğine dikkati çekti.

Operasyona 5 gün ara YPG çekilecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından iki ülke Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin uzlaşıya varmıştı. Anlaşmaya göre, Türkiye YPG unsurlarının sınırdan 20 mil içeriye çekilmesi için Suriye’nin kuzeyindeki operasyonunu 5 gün süreyle durduracak.