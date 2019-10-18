Van'da devriye aracına saldırı! 1 asker şehit düştü

VAN Çaldıran'da devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu 1 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı.
Saldırı Çaldıran ilçesinde Hudut Taburu'na bağlı Uzunyol Karakolu'nun devriye aracına yönelik gerçekleştirildi. Bitlis'in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken yaralı askerler helikopterle Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Valilik açıklama yaptı
Van Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaparak, şu bilgileri verdi:
Çaldıran İlçesi Uzunyol Hudut karakolu ile Soğuksu karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlerimize saat 22.00- 22.15 sularında İran toprakları tarafından ateş açılmıştır.
Açılan ateşe kuvvetlerimizce anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada ilk ateşte 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştır.
Yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralıların durumu iyidir.
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