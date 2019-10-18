ABD-Türkiye anlaştı! Birleşmiş Milletler'den ilk yorum

Türkiye ve ABD'nin Fırat'ın doğusuyla ilgili yaptıkları anlaşmaya ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden, Türkiye ve ABD arasında yapılan görüşmeler ve Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

"Memnuniyetle karşılıyoruz"

Açıklamada, "Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.p